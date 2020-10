Flor Vigna impactó en las redes con un body negro de su colección de ropa interior

Al frente de las redes sociales y entrevistas del programa éxito de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé) Flor Vigna muestra otra faceta profesional que, en cada fin de semana, se afianza y la hace más segura de sí misma.

Además de la televisión, la joven también sigue trabajando en su emprendimiento personal de diseño y confección de ropa interior y lencería para mujeres llamada “Amo Bohemia” en donde ella, junto a otras bellas modelos, posa y luce las sensuales prendas.

La actriz promociona su marca de ropa interior

Recientemente la campeona del Bailando, sorprendió a sus seguidores con un body de encaje negro y transparente muy cavado, que acompañó con tacos rojos. A través de la cuenta de su marca, la ex de Nico Occhiato volvío a mostrar sus curvas e impresionó a los potenciales clientes.

En estos días Flor además recordó una traumática experiencia que vivió en el Bailando en 2017 cuando sufrió una caída que le dejó secuelas físicas. Fue junto a Pedro Alfonso cuando su nariz impactó sobre su rodilla en un fallido truco: “Charlando con una amiga viene a mi recuerdo el momento en el que me fracturé la nariz en Showmatch, cuyo cual había olvidado… termino del programa viene nuestro micro, porque hacíamos una obra en ese momento y nos íbamos de gira. Y yo estaba como toda mi vida, quise ser actriz, ‘mamá, quiero ser actriz’. y se me estaban dando los sueños, y se me fracturó la nariz justo”, dijo Vigna y luego recordó el susto de su compañero y de Marcelo Tinelli al ver cómo le sangraba la naríz luego del terrible golpe.

Luego de ver al médico y tratar la fractura de nariz, Flor agregó: “En fin, me fui de gira con la nariz rota. Le mentí a todo el mundo que no me dolía, porque yo quería hacer la obra, y me acuerdo ahora cuando ronco, cuando respiro para la miércoles. Así que si se rompen la nariz, arréglensela”, dijo reflexiva dejando un consejo de que no la imiten: “Moraleja, no ser tan boluda como yo”.