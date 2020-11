Flor Vigna se dedica a tiempo completo a su papel de pseudo conductora de redes del MasterChef Celebrity. Junto a ella y el contenido que sube a su Instagram y videos de YouTube, los fanáticos del show pueden conocer cada rincón del programa, con entrevistas, revisiones y los contantes comentarios de la bailarina.

En el medio, Flor también ha estado llevando como crónica su mudanza y arreglo de su nuevo departamento. Entre el baño, cuarto, armario y cocina, la joven ha tenido poco tiempo para descansar y pasar una verdadera tarde de verano. En su última publicación la bailarina decidió finalmente poner esa pausa que tanto necesitaba y llegando al fin de semana disfruto de un momento de pileta acompañada del fiel mate.

La foto demuestra su lomazo y cuerpo danzante, además de lucir un color que, según sus seguidores, le queda a la perfección: un verde eléctrico que resalta sus ojos y rasgos. Pero las fotos tuvieron otro protagonista, al que la misma Flor desvió la atención.

La publicación de Flor iba dedicada a la turmalina.

La bailarina es dueña de un cuerpo envidiable.

“Turmalina papa” escribió en el posteo haciendo referencia al collar que llevaba con la piedra, que actualmente ha vuelto a ponerse de moda, sobre todo con la fuerte corriente de ecologismo y cuidado del ambiente. Se considera a la turmalina como uno de los mejores protectores energéticos naturales; la negra tiene la propiedad de disipar la negatividad que puede acumularse en ambientes, o alrededor de los seres vivos.

Además de de los más de 317 mil me gusta que Flor acumuló, hizo presencia en los comentarios una cantante para la que esta piedra tiene un gran significado. Natalia Oreiro le escribió: “Bomba 😍 La turmalina limpia, purifica y transforma la energía”.

La uruguaya llamó de esta manera a su tercer disco, que sacó en 2002. De este salen algunos de sus temas más famosos, como “Tu veneno”, “Que digan lo que quieran” y “Por verte otra vez”. Se destacó por su estética versátil pero casi caritaturesca, que marco un antes y después en la carrera de la “Muñeca Brava”.

La tapa del tercer disco de Natalia Oreiro.

Parece que a Flor le hicieron efecto las energías transmitidas por la turmalina, porque al día siguiente subió un video bailando como no sela veía hace mucho. “La idea era ponerme a ordenar pero me desconcentre. Mi flash: (Woww ahora que lo pienso es una analogía inconsciente de casi toda mi vida, cuando quiero ser muy ordenada/estructurada no sale una garompa cuando dejo suceder término en un baile que me mueve todo por dentro). Mi mente: Bueno Flori estaríamos deja de hacerte la boluda y limpia la casa”, escribió medio reflexionando, medio bromeando con sus seguidores.