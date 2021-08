Flor Vigna fue a bailar y eligió un look que dejaba poco a la imaginación

Desde que le puso un punto final a su relación con Nicolás Occhiato, Flor Vigna está decidida a disfrutar de su soltería. Y como de lunes a viernes suele estar muy ocupada con sus compromisos laborales, como los ensayos de ShowMatch: La academia y sus estudios para iniciar su carrera como cantante, aprovecha los fines de semana para salir a divertirse.

Junto a Facundo Mazzei, su compañero en el programa de Marcelo Tinelli, y otro grupo de influencers, la rubia asistió a la Fiesta Bresh en el hipódromo de Buenos Aires y lució un atuendo que dejó a todos boquiabiertos.

El pantalón de Flor Vigna se robó todas las miradas.

A pesar de que dice que no le gusta arreglarse y que le presta poca atención a su ropa, la histórica campeona de Combate eligió un look con el que no pasó desapercibida.

Un top brilloso, campera de jean, botas negras de caña alta y el ítem estrella: un pantalón de lycra en tonos azules con tiras cruzadas a los costados que dejaba a la vista sus piernas. Y debido a la gran porción de su cuerpo que dejaba al descubierto, no permitía que usara ropa interior.

Su outfit fue de lo más jugado, pero eso no impidió que Vigna disfrutara de la noche a puro baile y hasta reprodujera algunas de las coreografías que presentó en ShowMatch. ¡Una bomba!