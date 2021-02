Flor Peña volvió a referirse a la vacuna de coronavirus en su programa

Este miércoles, Florencia Peña volvió a hablar de su postulación voluntaria a la vacuna china del coronavirus. Apenas comenzó su ciclo “Flor de equipo” quiso aclarar datos que se informaron el día martes y que generaron un escándalo.

“Quiero hacer una pequeña aclaración, ayer salió una información sobre mi vacunación”, dijo Flor y sumó mirando directo a cámara: “Yo siempre dije que apostaba por la vacuna, aun en el momento en el que no se sabía mucho de la vacuna. Yo me ofrecía como voluntaria que finalmente resultó ser una de las mejores del mundo. Entiendo que es para personas esenciales o que tienen cuestiones de que deben ser vacunadas con rapidez y todavía son pocas”.

Ella explicó que al enterarse de que estaban buscando voluntarios en la Fundación Huésped para una vacuna de origen chino, se anotó con Ramiro Ponce de León, su pareja y comunicó: “El viernes vamos a vacunarnos, no sabemos si nos vamos a dar la vacuna porque puede ser placebo”.

Paulo Kablan precisó: “Yo me ofrecí a ser voluntario pero no puedo porque ya tuve Covid. Flor me dijo que ella quería ser voluntaria y colaborar en una investigación. Y salió una noticia que no tenía nada que ver...”. Haciendo clara referencia a la data que lanzó Rodrigo Lussich en “Escandalones”, el fragmento de “Intrusos”: “Hay una famosa pareja que tenía previsto una escapada romántica para este fin de semana largo. Pero la reserva en ese lugar soñado donde iban a estar se canceló porque el jueves tienen la intención de vacunarse contra el coronavirus. Ellos temían que esto tuviera algún efecto adverso y estar en el hotel de la zona de Cardales, por eso prefirieron guardarse”.

Al escuchar al periodista de espectáculos, Peña se volcó a Twitter para frenar las especulaciones y este mediodía, apenas estuvo en el aire de Telefe, narró bien cómo son los hechos.