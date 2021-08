Flor Peña se emocionó al contar en PH que se comunica con su papá fallecido

En una nueva edición del programa PH Podemos Hablar, la mesa de Andy Kusnetzoff contó con la participación de Florencia Peña, Tomás Fonzi, Marcela Tauro y los músicos Manuel Wirtz y Joaquín Levinton.

Como es de esperar, en la edición de este sábado las celebridades que participaron de la emisión dejaron todo tipo de títulos y anécdotas que luego repercutieron en los principales portales informativos. Pero una confesión de Flor Peña concentró toda la atención.

Fue en medio de la dinámica del Punto de Encuentro que la la conductora se animó a relatar una experiencia espiritual y mística: Dicha consigna consistía en poner de manifiesto las creencias de los presentes sobre “energías y la espiritualidad”. Allí fue que Peña se explayó sobre lo que vive respecto a su papá.

El padre de la conductora padecía un cáncer terminal desde junio de 2018, según lo contó la propia actriz y en abril del año pasado falleció producto de la enfermedad. “Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevo la delantera, pero que te puso a prueba cada día”, escribió Flor en sus redes en su momento para despedirlo.

“En estos dos años mi papá me mostró una fuerza... Le puso el cuerpo a una enfermedad... lo vi atravesar... El cáncer de páncreas te consume, te consume. Y lo vi luchar por nosotros, por no irse tan pronto, por darnos tiempo, por sanar cosas...”, relató la mediática a Teleshow. “Fue difícil porque no teníamos a nuestros afectos acompañándonos, pero en definitiva es un pensamiento muy egoísta: su entorno más chiquito, por quienes mi papá luchó, nosotros... estuvimos ahí para él”, completó.

Sobre la comunicación que mantuvieron de forma espiritual, Peña relató sus creencias y su vivencia en torno a los registros akáshicos : aseguró que a través de unas sesiones virtuales con su guía espiritual, logró contactarse con su padre y animó a su madre para que hiciera el intento.

Ambas tuvieron la sesión y quedaron sorprendidas: “Cuando ella abre los registros, lo primero que me dice es ‘acá está tu papá’”, reveló Florencia, que pudo dialogar con su padre. Luego llegó el turno de Norma, que lo había cuidado los últimos años de la enfermedad. “Mi papá tenía una manta roja con la que ella lo tapaba cuando tenía frío”, explicó Florencia según detalla Infobae.

Luego, el médium compartió el mensaje del papá de Florencia para su mamá: “Primero, que por favor saques las cenizas del cuarto y las lleves a hacer un último viaje en bicicleta, que era lo que hacían cuando vivían en Córdoba. Y que sepas que estoy, y cuando me necesites, te tapes con la manta roja que yo voy a estar ahí”, contó al borde de las lágrimas. “Mi mamá está mejor desde ese momento”, concluyó.