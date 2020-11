Viviana Canosa se ha encargado en este último tiempo de estar en el centro de la escena por sus polémicas declaraciones y acciones en relación a la pandemia por coronavirus.

Cuando el Gobierno Nacional anunció la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que llegarían entre diciembre de 2020 y enero de 2021, la conductora fue una de las que alzó la voz y aseguró que no se iba a vacunar e incluso las puso en duda.

Una de las famosas que le salió a responder fue Florencia Peña que reaccionó con contundencia y no dudó en cruzarla en las redes.

Bajo el hashtag “Yo me vacuno”, la actriz dejó muy en clara su postura y apuntó contra la conductora de Nada Personal. “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump”, señaló con ironía la comediamte, y fiel a su estilo de humor, agregó otro comentario picante: “Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno”.

Si bien no la nombró de forma directa, Flor Peña marcó una postura absolutamente contraria a la actitud de la periodista, explicitando estar de la vereda de enfrente en lo que respecta a la vacuna rusa contra el coronavirus, que cabe destacar que, al igual que las otras desarrolladas por Pfizer y Oxford-Astrazeneca, aún está en la fase 3 de prueba.

Recordemos que Canosa se sumó a un hashtag difundido en Twitter, antagónico al que utilizó la conductora de Telefe, y que precisamente pone en duda la vacunación tan esperada para frenar los contagios y el Covid-19. Esto generó duras críticas hacia la locutora, y su publicación llegó a sumar más de 10 mil interacciones.

Sobre la postura de Peña, hubo visiones contrapuestas. Como todo lo que sucede en Argentina, la grieta en Twitter pareciera estar inclinándose en esta oportunidad por aquellos que van a vacunarse y los que no quieren saber nada al respecto por desconfianza.

“Hace lo que quieras, es tu cuerpo, yo ni aunque me lo pida Putin de rodillas lo hago”, “no es segura Flor”, “sí, arranca con fuerza”, “buenísimo, probala y después nos contás”, fueron algunas de las chicanas hacia la artista, mientras que otros consideraron correcta su postura y aseguraron que la seguirán.