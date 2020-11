Florencia Peña acaba de empezar una nueva faceta artística como conductora de su propio programa llamado “Flor de equipo”. Para promocionar el ciclo de Telefe la artista dio varias notas y en la de “Agarrate Catalina” recordó una época dura de su vida.

En la entrevista radial confió detalles cuando interpretó a “La Pechocha” en “Son de Diez”: “Había una distinción por esas tetas que yo tenía, estaba hasta naturalizado que alguien viniera y me tocara las tetas, ahora miro para atrás y digo qué horror”.

“Nosotros no sabíamos lo que era el bullying, a mí me gastaban, o pasaba por los recreos y hablaban mal delante mío y yo era chica”, compartió sobre su adolescencia. Y es que Flor actuó en la ficción cuando tenía 17 años, el cual se transmitió entre 1992 a 1995.

“Yo me reconozco como una mujer fuerte y eso a mí no me marcó, pero a otras mujeres sí las marca. Lo bueno de este momento es que pudimos desnaturalizar lo que no estaba bueno que sucediera. Yo de hecho lo tomaba con gracia”, aseguró la madre de tres varones.

“Incluso cuando fue lo del video, que no fue hace tantos años, sentía que lo tenía que transformar en humor”, soltó durante la charla haciendo referencia a la filmación íntima que se filtró tiempo atrás en el que aparece con su ex y padre de sus dos hijos mayores, Mariano Otero.

