Flor Peña no para y muestra cómo debe lucirse con sensualidad un body blanco

Florencia Peña es una bomba sensual en su cuenta de Instagram. No hay día que no publique una fotografía o video que enamore a sus seguidores, que les despierte los ratones y que, también, cause envidia por los looks que luce con su sex appeal a flor de piel.

Como lo hizo en las últimas horas, en las que se mostró en un body blanco súper pegado al cuerpo y con hombreras; la temperatura de Instagram se fue a las nubes como así también la cantidad de Me Gusta recibidos y los comentarios que le dejaron.

La mayoría le halaga su figura pero otros señalan algunos retoques de photoshop en la parte del cavado de la prenda porque se vería como que la malla no le sigue a su espalda. Y varios, aunque los menos, le dejaron mensajes críticos relacionados a su visita a la Casa Rosada en plena pandemia del coronavirus, cuando estábamos en fase 1 durante el 2020.

“Sale Olivos?”, escribió un seguidor y otro hizo referencia directa a Alberto Fernández con palabras que no creemos necesario reproducir por su nivel de grosería. Y en la vereda de enfrente están las mujeres que se sienten identificada con la artista y la aplauden: “Sos hermosa y todas las mujeres apreciamos tu belleza y tu mejor onda .sos admirable!”.

El saludo sexy a octubre que protagonizó Flor Peña

Este viernes comenzó el décimo mes del año y la conductora de “Flor de equipo” decidió salir al balcón con poca ropa para darle la bienvenida a octubre.

Siempre sexy, Flor Peña lució un short con vuelitos tipo culote que deja ver todos sus tatuajes y una camiseta blanca anudada en su ombligo. Al parecer recién se terminaba de bañar porque su pelo parecería estar húmedo.