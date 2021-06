Flor Peña le dio la bienvenida al invierno con un sensual topless desde la cama

Posando de manera muy sexy, Florencia Peña celebró el cambio de estación en su cuenta de Instagram y cautivó a sus seguidores. En ella se la puede ver en la cama y sin ropa, donde solo muestra su torso desnudo y varios de los tatuajes que luce en el cuerpo.

“Buen día. Feriado en la camita… igual hay que trabajar”, manifestó Florencia quien, a pesar del feriado, debió concurrir a conducir su programa “Flor de Equipo”, que actualmente se transmite todas las mañanas por la pantalla de Telefe.

Esta publicación cosechó mas 130 mil likes y varios comentarios, entre los que se destacan los de su compañero de canal, el humorista Roberto Moldavsky: “Abrígate que hace fríooo, vos me queres matar????”. Por su parte, la panelista de su ciclo, Nancy Pazos, se mostró sorprendida: “Empezando así la semana no quiero saber cómo la vamos a terminar mamita!.”

No es la primera vez que la actriz desafía las normas de la red social y posa al borde de la censura. La presentadora tiene a sus seguidores acostumbrados a observar cada osado posteo, como el que realizó hace poco donde encara al frío.

“Tanta nieve afuera y yo con este calentamiento global”, escribió la mediática en referencia a la ola polar de la semana pasada, que produjo nevadas en algunas importantes regiones de nuestro país. En esa publicación, Flor cosechó 150 mil me gusta y más de 2 mil comentarios, que resaltaban su figura.

Florencia Peña recordó la filtración de su video íntimo

Hace unos días, cuando Pablo Kaplan, periodista especializado en temas policiales, hablaba sobre el caso del tatuador sanjuanino acusado de “pornovenganza”, Peña quebró en llanto al recordar el duro momento que vivió cuando filtraron imágenes íntimas con su ex esposo, Mariano Otero.

“Lo estoy escuchando y me genera mucha emoción este fallo porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo”, comenzó el relato la actriz. “La sociedad se vuelve muy hostil con una mujer cuando se filtran cuestiones muy privadas .Es muy importante para nosotras sentirnos resguardados en este punto, así que me da mucha alegría el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres”, reveló.

Finalmente, rompió en llanto recordando el tratamiento de los medios sobre su caso: Me hacían sentir culpable por haberme grabado, me hacían sentir sucia por haber hecho algo que no había que hacer y entonces me decían: ‘Si no querés que se filtre o te hackeen, ¿para qué lo hacés, para qué te grabás?’. A mí me pusieron en la tapa de algunos diarios con foto de mi video desnuda sin pixelar. Por eso es tan importante este fallo”, concluyó Flor.