Flor Peña le da los buenos días a sus seguidores con un escote ¡tremendo!

Florencia Peña es una de las mujeres argentinas más sensuales y de eso no cabe ninguna duda. Haga lo que haga en las redes sociales, sea cual sea su pose para videos o fotografías, sus seguidores caen rendidos a sus pies y ella sabe cómo agradecerles por los Me Gusta que le dan: lencería y curvas a la vista.

La actriz y conductora sube contenido con los que queda al borde de la censura pero no le importa y siempre va por más. De hecho, cada vez que puede promociona parte del material que subirá a una plataforma exclusiva con contenido para adultos.

“Quería contarles que a partir de hoy van a poder encontrarme también en Divas Play. Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permite subir el Instagram y los quería invitar que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad”, escribió la mediática en las redes sociales.

Y desde ese momento, sus publicaciones son realmente hot; como una de las últimas que hizo, en la que le deseó los buenos días a sus seguidores con un escote ¡tremendo!. Flor se puso un body negro con transparencias de su propia colección e hizo arder todo.

Flor Peña, una diosa sensual en las redes sociales

Ese mismo modelo lo compartió en otras ocasiones pero con otros textiles y la verdad es que cada uno es más bomba que el anterior. La hacen lucir híper sexy y sus fanáticos se lo comentan todo el tiempo.

De hecho, apenas lanzó su perfil en la web de contenidos exclusivos mostró el mismo body en tela color natural que dibujaba sus curvas a la perfección.

Cuál es la página de contenido exclusivo donde está Flor Peña

“Espero que ustedes también lo hagan como quieran, dónde quieran y con quién quieran”, dijo Flor Peña en un video posteado subido a Instagram sobre la libertad sexual que siente al entrar a Divas Play, la app y web paga para mayores de 18 años.

Todas las publicaciones que viene realizando con postales que luego sube de tono en su perfil exclusivo, reciben miles de Me Gusta y halagos de todo tipo donde resaltan su actitud seductora y la belleza que tiene.

La mediática compartió los 'adelantos' del material que comparte en una plataforma para adultos.

