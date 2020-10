Flor Jazmín Peña volvió al ruedo con un baile twerk y un traje lleno de ligas

Aunque Flor Jazmín Peña no se presente en el ojo público ni participe en ningún programa, sus fans no le pierden el rastro y ahora se han vuelto locos con el último video en donde la bailarina explota su lado más sexy.

En promoción de su obra que hará de forma streaming, “Estamos en la misma”, Flor compartió contenido exclusivo de lo que se verá en esta presentación. En el video baila con unos tacos, un cortísimo short de jean y un top lleno de ligas, que continúan ajustando hasta la entrepierna.

Siguiendo el ritmo de la música de Kevo DJ y acompañada de otras dos bailarinas, Flor impacta con agresivos movimientos que simulan un twerk, pero muy mejorado. Parece que Flor aprovecha su soltería para mostrar su lado mas sexy y atrevido. El video ya tiene más de 400 mil reproducciones.

A finales de 2019, la bailarina se reconcilió con su pareja, la influencer Magalí Tajes, pero en mayo de este año decidieron separarse nuevamente. Aunque en un principio parecía solo una separación por el distanciamiento de cuarentena, Magalí terminó poniendo unas Stories en las que dejaba en claro que quien se fue con el corazón roto fue ella.

“Mi humilde opinión es que si le vas a romper el corazón a alguien, se lo rompas con muchísima educación y firmeza. Confundir a esa persona, además de romperle el corazón, no va”. Y terminando de explicar su separación definitiva también puso: “Después de un tiempo,(Flor) me dijo ‘ya no te amo’. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso, porque hasta que me dijo ‘ya no te amo’, yo la remé de una manera”. Luego cerró: "A partir de ese momento yo también establezco esa pared y digo: “Ya no te amo o ya no siento eso por vos de esa manera'”.

Después de este anuncio, Flor tomó la decisión de convertirse en madre. Pero ante la sorpresa de sus seguidores, dejó de lado las bromas y aclaró el tema: “Estoy muy emocionada con lo que les voy a contar… ¡Voy a ser mamá! No el tipo de mamá que se imaginan, voy a adoptar un gatito. Hace unas semanas iba a adoptar uno, después me arrepentí porque es un montón de responsabilidad y hoy pensé otra vez en la posibilidad”.

Profesionalmente, Flor está tratando de salir adelante en su carrera, publicando contenido en las redes y realizando promociones para poder mantenerse. Pero al igual que muchas bailarinas y actrices, el paro por la pandemia frenó muchos de los proyectos que tenía en puertas.