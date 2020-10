Flor Jazmín Peña publicó un twerking en primer plano para superar un challenge

Flor Jazmín Peña es de esas bailarinas que terminan convirtiéndose en influencers de las redes sociales, solo con su personalidad y talento, y sin pedir canjes a cambio. Ella se hizo famosa cuando participó como partenaire de Nico Occhiato del Bailando 2019 y terminaron saliendo campeones. No paraba de despertar suspiros por todo el público masculino... y el femenino. Incluso en más de una ocasión, algún que otro juez remarcó la sensualidad que desparramaba por todo el escenario en sus presentaciones.

A pesar de que en tele se veía divina, Flor es bailarina hasta la médula. Por eso la mayoría de sus post están dedicados al baile urbano, profesión a la que se puede dedicar desde que tuvo su oportunidad en el programa de Marcelo Tinelli.

“Me dije: ‘Voy a invertir tiempo y energía en que crezca mi Instagram para tener más seguidores y así captar interés de otros artistas’. Siempre fui de subir historias y me encanta el humor. Estudié stand up también. Así que empecé a subir contenido gracioso a mis historias, videos bailando y una vez que empecé a mostrarme, todo fluyó. Trabajé en clips con Residente, el cantante de Calle 13, Natalia Oreiro y hasta con Tini", contaba en abril de este año en una entrevista exclusiva a Clarín.

Por eso es que su feed tiene más movimiento que fotos y su millón de seguidores lo agradecen. En su último video, donde acepta el challenge de “Me gusta” la nueva canción de Anitta con Cardi B y Myke Towers, la también modelo empieza con un shockeante primer plano de sus movimientos de twerking. No ha pasado ni un día y ya casi llega a las 500 mil reproducciones. Acompañada de su colega Ezzequiel Suárez, los bailarines la rompieron con su coreo.