Flor Jazmín Peña habló de su separación de Magalí Tajes y confesó que aún está enamorada

Luego de que Flor Jazmín Peña confesara que estaba de novia con Magalí Tajes, muchos problemas tuvo que atravesar la campeona del Bailando por prejuicios de su familia y de personas cercanas.

Un poco lastimada pero haciendo caso a su corazón, la compañera de Nico Occhiato vivió su amor y no se ocultó hasta el momento de la separación de las jóvenes a fines de julio.

Peña muy dolida por la situación comentó: “Después de un tiempo, me dijo ‘ya no te amo’. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso. Hasta que me dijo ‘ya no te amo’, yo la remé de una manera”, dijo la bailarina.

Flor Jazmín, entrevistada por Mitre Live dijo acerca de su pasada relación: “La verdad es que si me preguntas yo la amo y tenemos un vínculo. Todo lo que dijimos no es mentira. Lo único que te puedo decir es que mi vínculo con Maga trasciende las formas. Yo puedo no hablar pero es una de las personas más importantes de mi vida. Viste como la familia, bueno Maga es familia”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “A mí me hizo tanto bien haberla conocido y el vínculo que tuvimos y que las pasamos porque las pasamos. A mis viejos no les había causado gracia en su momento y yo me fui de mi casa, me la jugué posta”, continuó y acerca de una posible reconciliación dijo: “No sé si es definitivo lo de Magalí, no tengo idea. No creo que nunca se corte nuestro vínculo. Puede tomar distintas formas. Puede ser amistad o noviazgo”.