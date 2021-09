Flor de la V volvió a hablar de sus lolas y realizó una confesión inesperada

Hace unos días, Flor de la V confesó que debe realizarse una cirugía de pechos. “Me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces, me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas”, destacó en un programa de TV la actriz.

Ahora, tanto en un medio de comunicación nacional como en sus redes sociales, la artista hizo una confesión y publicó un mensaje contundente sobre su vida. Acompañado de varias fotografías súper sexys, donde sus lolas son protagonistas, Flor expuso lo que ha significado la transformación de su cuerpo durante todos estos años y que estaría analizando un cambio fisionómico muy importante.

“Increíblemente, hace unos meses había visitado a mi cirujano plástico para hacerle una consulta sobre mis lolas y el deseo de quitármelas”, explicó la actriz, entre muchas confesiones que realizó. Además, lazó: “Hace un tiempo que estoy pensando mucho en el tema y sobre todo, replanteándome la cuestión en relación con la femineidad”.

En todas las fotos que Flor compartió en su cuenta de Instagram la vemos posando con sus pechos desnudos, la mayoría imágenes que realizó para la gráfica durante todos estos años. “¿Tener tetas te hace más mujer? ¿Unas grandes lolas te aseguran la femineidad?”, planteó, contundente, de la V.

En Página 12, Flor de la V además publicó una columna con este mensaje cuyo título elegido fue: “¿Sin tetas no hay paraíso?”. Allí, también escribió en primera persona todo lo que signficó su transformación corporal y las exigencias culturales y sociales que recibió y a las que cedió para lograr tener un lugar en el mundo del espectáculo.

Hoy, con mucha más experiencia y mucha agua que pasó bajo el puente, Flor se sinceró: “Cuando comenzaba mi transición, estaba muy conforme con mi cuerpo. En esa época, las tetas grandes eran casi una condición para trabajar en el teatro de revistas. Con todos estos mandatos encima, decidí operarme. Comencé un viaje interminable hacia ese cuerpo hegemónico femenino y curvilíneo que reinaba en los años 90″.

Flor de la V se quitaría las lolas.

“Esta búsqueda a la que fui sometida me llevó a lo largo de mi vida a más de cinco operaciones mamarias”, detalló. Y agregó: “Contrariamente a lo esperado, mis inseguridades crecían como mi pecho. Esto dañó aún más mi autoestima. Se había vuelto una odisea perpetua y no solo gasté muchísima plata, también puse en riesgo mi salud y vida”, agregó la artista.

“La búsqueda nunca es externa. El primer paso es aceptarnos como somos, trabajar nuestro interior e intentar romper —o al menos ser consciente del efecto— con las estructuras y estereotipos de bellezas”, finalmente escribió la actriz, entre otros conceptos con los cuales dejó abierta la idea de lo nuevo que se viene en su vida.

Flor de la V y su próxima cirugía de lolas

Como panelista del programa “A la tarde”, conducido por Karina Mazzocco, Flor de la V contó que debe realizarse una cirugía de urgencia tras un chequeo médico. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas”, aclaró.