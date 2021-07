Flor de la V se hartó de Viviana Canosa y la trató de “tilinga” por sus comentarios contra el Gobierno

Florencia de la V se cansó de Viviana Canosa y no se guardó nada a la hora de opinar de ella en televisión. La panelista de A La Tarde se mostró molesta con los dichos de la conductora en contra el Gobierno, principalmente sobre lo que dijo acerca de la posible implementación de un pasaporte sanitario en el país.

La modelo apuntó duro contra la conductora luego de que en su programa fue crítica con el Gobierno nacional. “Hoy tengo el pasaporte argentino y el español, pero me los voy a guardar porque no me quiero ir de Argentina”, dijo con los pasaportes en mano.

Y agregó: “Quiero que se vayan ustedes, los delincuentes, que se cagan en los 45 millones de argentinos. Quiero que nos dejen ser libres. Dejen de pensar en esos pasaportes sanitarios y la concha de la lora. Ustedes son nuestros empleados, papi. Y aunque tengamos un montón de pasaportes nos vamos a quedar acá”.

Al ver esto, Flor de la V se indignó y comentó: “Para mí es una tilinga pero elevada a la potencia. Cuando dice ‘tengo dos pasaportes, uno europeo. Mirá, mis abuelos vinieron en los barcos. Tengo dos pasaportes y te los muestro, te los frego, manga de sudakas latinoamericanos”.

Flor de la V contra Viviana Canosa. Captura del vivo.

“Es la misma tilinga que trabajaba acá en América y hacía chimentos, ¿se acuerdan cuando tiraba bombas? Que venía con los sweaters de poliéster y las botas bucaneras de ecocuero. Es la misma pero ahora un poco más tuneada y tirando bombas”, lanzó picante.

“Yo sé que a una gran parte de la sociedad le gusta esto y se siente como representado por ella, pero para mí es una tilinga”, cerró Florencia.