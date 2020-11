Florencia de la V recordó su primera entrevista en televisión con el periodista Mauro Viale y dijo que se había sentido mal tratada. Fue durante su participación en PH, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

“Que pasen al punto de encuentro los que alguna vez fueron humillados en público”, dijo el conductor en el programa emitido el sábado por la noche. Fue entonces cuando Florencia dio paso adelante y recordó aquella incómoda entrevista realizada en 1997.

“Fue la primera entrevista que me habían hecho en la vida y fue muy violento para mí. Yo fui porque me dijeron que me iban a pagar y yo pensé ‘¿dónde firmo?’. Había que sobrevivir. Era una travesti en la Argentina, sin ningún tipo de sustento y a lo único que me podía dedicar era a la prostitución, no tenía la posibilidad de conseguir otro empleo”, contó.

“Fui ilusionada. No conocía los medios de comunicación, nunca había ido a una entrevista, no sabía nada y no era mi medio. Entonces me siento en el estudio y me acuerdo que todo fue muy violento. Fue en vivo y yo era muy chica, tenía 20 años. Me preguntaron por mis genitales, eso no era una nota, era violencia de género. Con nosotras pasaba algo que creían que podían hacer lo que quisieran, humillarnos a ese nivel”, recordó.

Al ver que la protagonista había omitido el nombre del entrevistador, Dalia Gutmann, que también estaba invitada, intervino.

“La entrevista la hizo Mauro Viale, me parece bien decirlo porque si el tipo fue un desubicado no me parece bien cubrir el nombre. Es muy fuerte que te haga sentir tan mal gratuitamente en una entrevista”, agregó.