Flor de la V filosa contra Cinthia Fernández por su sensual baile frente al Congreso: “No tiene más que ofrecer”

Cinthia Fernández generó todo tipo de reacciones con su campaña política y la estrategia de captar la atención bailando con medias de red y portaligas frente al Congreso Nacional. La panelista de Los Ángeles de la Mañana fue duramente criticada en el ambiente político y de espectáculos y Florencia de la V fue una de las más duras con ella.

La modelo hizo una reversión del tema “Se dice de mi” de Tita Merello y adaptó la letra para contar una sus propuestas de campaña para su precandidatura a diputada nacional. Sin embargo, lo que más llamó la atención y atrajo las críticas, fue la forma en la que Cinthia se vistió para el video de campaña, dejando su cola al descubierto.

“Una vez más, gracias. No hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi causa. El cul* simplemente es un cul*, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un cul* bonito desactiva neuronas”, explicó Cinthia acerca de por qué decidió hacerlo en ropa interior.

“Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más . Mi cul* es solo un anzuelo para captar su atención ¿y sabés qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz”, agregó la modelo.

En el programa A La Tarde (América TVV), donde Florencia de la V es panelista, debatieron el tema y la actriz fue dura con Cinthia Fernández. “Yo creo, después de ver y analizar la campaña, que por ahora no tiene más que ofrecer, no tiene más que mostrar que esto. Creo que este es su lugar de confort, creo que es algo que le sirve, que la potencia”, lanzó.

“Si vos la escuchás hablar, dice ‘se burlaron de mí cuando dije mis propuestas’. ¡En un programa, una vez! No te podés hacer (la víctima) por lo que te dijeron en un programa y hacer toda una campaña en base a eso porque supuestamente tenés mucho más que ofrecer”, agregó Florencia.

Cinthia Fernández bailó un tango frente al Congreso.

“A mí me da la sensación de que no tiene más que esto que ofrecer, no tiene otra cosa que mostrar. Claramente, genera el impacto que ella quiere, pero de verdad siento que no tiene contenido hoy. El día de mañana no sé si me lo me demostrará o no, pero hoy no tiene nada más que ofrecer que esto”, volvió a insistir sobre la campaña de la modelo.

“Acá nadie se está metiendo con el cuerpo. Lo que muchas mujeres y feministas critican es la utilización del cuerpo para algo. La lucha que estamos librando las mujeres contra el patriarcado tiene que ver con eso, con la utilización del cuerpo para disfrute, para goce, para lo que fuere”, resaltó Flor de la V.