Flequillo recto, el nuevo look de More Rial

Morena Rial se instaló hace apenas unas semanas en Córdoba, su provincia por elección. Uno de los motivos de su nueva residencia es que su hijo pudiera estar más cerca de su papá, Facundo Ambrosioni, y a juzgar por las postales, la ex pareja pudo celebrar los dos años del pequeño juntos.

“Felices dos años al amor de mi vida. Hoy hace dos años me hacías la mujer más feliz de este mundo, llegaste lleno de luz y alegría. Hace dos años me devolviste las ganas de luchar día a día por ser mejor y me enseñás cómo hacerlo, aprendemos juntos. Nos queda un largo viaje por delante, hijo, pero juntos y solo juntos vamos a poder lograrlo ”, escribió en Instagram junto a varias postales de su niño Francesco Benicio.

Pero lo que le llamó la atención a sus seguidores es su nuevo look con flequillo. La mediática fue a su estilista y decidió renovar su imagen con un corte muy usual en la temporada otoño/invierno.