Flavio Mendoza remodeló la casa que le compró a Julio Bocca y pidió que no quiten algo “especial” del lugar

Flavio Mendoza le abrió las puertas de su casa a Lizy Tagliani y mostró algunos de los ambientes que disfruta junto a su pequeño hijo, Dionisio. El artista se la compró a Julio Bocca y le hizo varias remodelación, pero le pidió al arquitecto que no toquen un enorme árbol que da paltas que está en el patio de la vivienda.

El productor teatral recibió la visita de Lizy, quien hizo un móvil desde su casa para las redes de Urbana Play, donde trabaja junto a Andy Kusnetzoff en Perros de la calle. Desde allí, la humorista recorrió algunos espacios de la casa de dos pisos que está ubicada en Palermo Soho y tiene jardín con pileta y gimnasio.

Luego de tanto buscar una casa que se amolde a sus necesidades, Flavio encontró una que cumplía con todo lo que quería, principalmente que esté cerca del centro. “Tengo todo al toque. Además, a mí no me gustó nunca la idea de vivir en barrios privados. No me gusta eso de salir del teatro y tener que viajar en la ruta... manejando solo”, agregó Mendoza.

Flavio Mendoza junto a Dionisio y su mascota. Gentileza.

“Esta casa era de Julio Bocca y cuando la encontré dije ‘wow, es lo que quería’. En pleno centro, que tenés patio y de todo un poco”, comentó el coreógrafo sobre la elección de la vivienda que comparte con su hijito.

“Esta casa la reciclé toda. Y el arquitecto quería tirar un árbol que tengo atrás y le dije que lo dejara en el medio del gimnasia, porque es increíble y da unas paltas enormes. Que con al precio al que están, un día me voy a poner en la puerta a vender”, contó Flavio sobre el detalle especial que tiene su hogar y decidió dejar.