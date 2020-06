Flavio Mendoza motivado con la separación de Marcelo Tinelli: “Que se pase para este lado”

Hace años Flavio Mendoza le declaró su amor a Marcelo Tinelli en la pista del programa de baile más importante de la televisión argentina. Con humor y juegos, Tinelli y el protagonista de “Stravaganza” entretenían a la audiencia en cada previa del Bailando.

Este lunes, y luego de enterado de la separación del presidente de San Lorenzo de Almagro y Guillermina Valdés, el coreógrafo no dudo en declarar nuevamente su amor por el empresario: “Yo todavía no pierdo las esperanzas, cuando tenga un poquito más de ánimo diga ‘Ya está’, que se pase para este lado””.

En comunicación con “LAM” (El Trece) Mendoza, luego de las bromas comentó sobre la sorpresiva ruptura: “Hablando en serio, uno no está en la pareja para saberlo y les deseo lo mejor a los dos. Si es para bien, está todo bien”.

Flavio Mendoza hace unos días, en el programa “Corte y Confección” (El Trece) también se refirió a la difícil situación económica por la que atraviesan los artistas en época de pandemia: “No me quiero emocionar, pero me llaman hasta para pedirme para comer. Es difícil. Estoy juntando para muchos artistas que no tienen para comer”, concluyó emocionado.