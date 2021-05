Flavio Mendoza estalló de bronca en las redes sociales por el regreso del país a Fase 1

Este jueves Alberto Fernández, en cadena nacional, anunció nueve días de Fase 1 para la República Argentina por el aumento de casos de Covid 19 en nuestro país.

Indignado por la decisión frente a la falta de trabajo de los artistas, Flavio Mendoza usó su cuenta de Twitter para manifestar su malestar y contar la situación del sector al que pertenece.

Mendoza arrancó criticando al fútbol –que luego también fue suspendido- y a los programas de televisión en la red del pajarito: “Me imagino si cierran todo, es todo, ¿no? Fútbol, programas de TV, etc, ¿no? Porque hoy todos necesitamos trabajar”, dijo el coreógrafo muy molesto.

No es novedad el trabajo incansable que Mendoza viene realizando en cuestiones de protocolos sanitarios aplicados al arte y el reclamo de la reapertura de los teatros.

Como era de esperar, el bailarín apuntó también contra los sectores que aún siguen trabajando pese a las restricciones: “Que poca solidaridad con los que no trabajan, que manga de vendidos y chantas. Solo miran lo suyo. ¿Y los demás que se caguen? Ya que son privilegiados, mínimo pidan por el que no puede trabajar”, sumó molesto y al frente de la campaña, en redes sociales, que solicita consideración del Gobierno por los actores que no están trabajando.

Junto a una imagen de un teatro destruido, solitario y en penumbras Mendoza expresó: “#ElArteEsEsencial Nosotros también necesitamos trabajar”.

Sin dar tregua a su reclamo, este viernes Mendoza volvió a las redes sociales y comentó: “Deberíamos no pagar todos pero todos los impuestos hasta que se pueda trabajar”, comenzó diciendo y agregó: “Estamos a merced de políticos que lo que hacen es pelearse entre ellos y usar a la sociedad, nos hechas la culpa y ellos no se hacen cargo de todo lo mal manejan esta pandemia, nos quieren enfermos ignorantes y pobres despertemos x favor”.