Flavio Azzaro no dudó en criticar la nueva vida de Sabrina Rojas y Luciano Castro: “¡Manga de boludos!”

Hace más de cinco meses, Sabrina Rojas y Luciano Castro pusieron fin a su relación y luego de algunas semanas, los ex comenzaron a rehacer su vida y a presentar sus nuevas conquistas.

Rojas fue la primera que se animó a apostar al amor junto al Tucu López a quien conoció cuando fue a ver la obra “Sex” de José María Muscari.

Luciano Castro no se quedó atrás y blanqueó su relación con Flor Vigna a quien conoció en el gimnasio donde ambos entrenan.

Hace algunos días y mostrando el interés que tienen ambos en estar bien, Sabrina compartió una foto en sus redes sociales en donde posó junto a su ex marido y a su actual pareja.

Frente a esta situación Flavio Azzaro no pudo disimular su molestia y en la mesa de “Polémica en el Bar” (América) comentó: “¡No me voy a la mierd*! .¡Todo este esnobismo barato! ¡Mi mamá se agarraba a piñas con la mujer de mi papá! ¡Eso es lo que quiero que vuelva, Mariano! ¡A piñas se agarraba mi vieja con la mujer! ¡Manga de bolud**!”, lanzó el panelista.

Luego agregó: “Esa chica está totalmente enamorada de Luciano (Castro), muchachos”, dijo y sumó: “Está con el Tucu, pero sigue enamorada de Luciano. ¿Por qué no duermen los cuatro desnudos en la misma cama?.¡Déjense de joder con esta basura!”, expresó enfurecido.

“Compartí una comida, en un cumpleaños, algo así, está bien. Pero esta gilada de ‘van dos meses, nos sacamos la foto’, no…No me gustan esas cosas, me parecen caretas. Hacelo, pero no te muestres. Esa careteada de ‘ah, somos re cool’, no”, cerró Flavio indignado en la pantalla de América.