Filtraron fotos hot de Agustín “Cachete” Sierra y él habló

Agustín “Cachete” Sierra es la víctima más reciente de las redes sociales. Y es que filtraron fotos hot suyas y ahora todos hablan de él. Las postales en cuestión pertenecen a su actuación en “Sex”, la obra teatral virtual de José Muscari.

En las imágenes íntimas se a ve Cachete sacándose un toallón para mostrar sus glúteos ante la cámara. Pero Agustín nunca se enteró de la divulgación sino hasta que Maite Peñoñori le contó ante las cámaras de “Los ángeles de la mañana”.

La respuesta de Sierra fue: “Uh, ¿mías? Puede ser material de ‘Sex’” y al ver las fotos fue categórico: “Claro, eso es de un video de bienvenida de la obra” y sumó con humor: “Mirá el culito cómo se ve, por favor te lo pido”.

Internet

“Pensamos que no lo era, porque siempre los vemos más producidos en ‘Sex’”, comentó la notera de LAM a lo que el artista respondió con una propuesta muy picante: “Después si querés busco el video y te lo paso”.

“Es material de ‘Sex’ que se filtra y que hoy en día se sigue filtrando. No lo sabía, de hecho ya cortamos hace un tiempo, y esto es lo primero que me muestran. Si van a mostrar o alguien tiene grabado, hay cosas para mostrar de Sex que no está bueno, pero es así”, opinó el participante del “Cantando 2020″.

“Yo tenía miedo de esto al hacerlo virtual, no era lo mismo que en el teatro y podían pasar estas cosas aunque haya protocolos y se echaba a quienes se sabían que filtraban, pero nada es efímero con internet. Si hay alguien que lo tiene y lo quiere subir, nos dedicamos a bloquearlo y denunciar, pero más que eso no podemos hacer”, precisó.

Diego Ramos y Noelia Marzol también salieron en la obra virtual y sufrieron la filtración de momentos eróticos; en el caso de la bailarina, se la vio jugando con distintos productos sexuales.