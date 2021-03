Filtran el chat de las hijas de Diego Maradona: “¿Qué hacemos con los regalos del velorio?”

Tras la muerte de Diego Maradona , los escándalos se han vuelto moneda corriente en la familia del Diez y su entorno. Y mientras la Justicia avanza en la causa que investiga el deceso del astro del fútbol, un nuevo chat fue a dado a conocer y está relacionado con los regalos que cientos de hinchas dejaron al pie del féretro en Casa Rosada durante el funeral.

De acuerdo con Ángel De Brito, en el grupo de WhatsApp que comparten las tres hijas de Maradona, Diego Jr y Verónica Ojeda, como representante legal de Dieguito Fernando, se habló de los obsequios recibidos horas después de la muerte del Diez.

En Los Ángeles de la mañana, el periodista contó cuál fue la conversación que mantuvieron los hijos de Maradona.

Jana: ¿Saben dónde quedaron las cosas que le regalaron a papá el día del velorio?

Dalma: Las tienen ahí ellos, obvio que a disposición nuestra, pero tengo entendido que quedaron ahí”.

Dalma (minutos más tarde): Me preguntan de Presidencia qué se hace con todo lo que quedó ahí; mil disculpas pero es un tema del que yo no quiero hacerme cargo.

Gianinna: Podríamos dárselas a los chicos de la Iglesia maradoniana.

Diego Jr: Sería lindo.

Dalma, Gianinna, Diego Jr., Diego Fernando y Jana Maradona

Avanza la causa con nuevos audios

Cuál era el estado cardiológico de Diego Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la casa de Tigre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el “10”, son algunos de los 24 puntos de pericia elaborados por los fiscales para la junta médica que deberá definir si hubo mala praxis.

En un documento incorporado al expediente -al que tuvo acceso Télam-, el equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, le notificó a las partes los 24 puntos sobre los que el 8 de marzo comenzará a trabajar la junta médica que se realizara en la Superintendencia de Policía Científica de La Plata.

En este contexto se conocieron en las últimas horas nuevos audios vinculados a la causa , que fueron publicados por Infobae. Allí se puede advertir cómo pasó sus últimas días Diego Maradona, cuál era el rol de cada uno de los integrantes del famoso ‘entorno’ y cómo se gestó la última aparición del exfutbolista, desmejorado y sin poder hablar, en cancha de Gimnasia, el día de su cumpleaños.

En uno de los pasajes de los chats que forman parte del expediente, Maxi Pomargo, cuñado de Morla, pide que no permitan que las hijas se lleven a Maradona (“lo perdemos”, dice) y avisa: “Si zafamos de esa, hay plata para todos”. Aparecen chats de Nicolás Taffarel, kinesiólogo de Diego, y cuñado de Víctor Stinfale, y también de Leopoldo Luque, que escribió en un momento: “Yo necesito que las hijas estén con esto sin mí. Porque si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa”.

Algunos de los nuevos chats de la causa Diego Maradona

Maxi Pomargo: “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”.

Leopoldo Luque: “Listo”.

Maxi Pomargo: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”.

Leopoldo Luque: “Lo de la internación es relativo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es cortarle el acceso, boludo, no es internarlo. Esa es mi sugerencia. O sea que el tipo no tenga, boludo abro la heladera del tipo y parece un supermercado chino de la cantidad de alcohol que tiene, ¿me entendés? Eso no tiene que tener. No tiene que tener acceso al faso, boludo. No tiene que tener a este pibe... O no sé quién es el que le hace llegar eso. Eso hay que cortarle. No puede tener acceso a las pastillas, no sé la cantidad de pastillas que tiene”.

Matías Morla: “Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación esta”.