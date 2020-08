Filoso “palito” de Juana Viale: “Hay gente que es nociva, necia y mala”

Este domingo, Juana Viale mantuvo una charla telefónica con Mirtha Legrand en el vivo de sus clásicos almuerzos televisivos. La actriz aprovechó la presencia de su abuela para desmentir versiones que apuntaban contra ella y que indicaban que quería quedarse con el ciclo, según Diario Show.

“Otro domingo acá en pie haciéndole el aguante el abuela. No nos olvidemos que este programa es de ella, no vayan a estar ahí boqueando por otros lados, por atrás, que yo me quiero quedar con algo que no me pertenece, jamás lo haría en mi vida”, disparó la nieta de la “Chiqui” apenas arrancó “Almorzando con Mirtha Legrand”.

Además, durante el programa comentó en diálogo con la diva de los almuerzos: “Yo te banco el lugarcito, mientras lo necesites, yo lo hago, abuela”. Por su parte, la legendaria presentadora reveló que hace dos semanas la llamó Adrián Suar para ofrecerle volver en octubre, sin embargo, todavía no brindó una respuesta clara.

"Bueno, abuelita, cuando vuelvas, ¿sabés qué? Yo voy a hacer el programa y te voy a entrevistar a vos", le dijo Juana. Por lo que Mirtha respondió: "Me encanta la idea, me encanta".

Tras las palabras de su abuela, Viale disparó: “Para todos los que piensan que me voy a quedar con el programa de mi abuela, les quiero mandar un besito en la frente”. Al respecto, la diva le preguntó: “¿Te dolió el comentario, Juani?”.

Acto seguido, Juana sostuvo: “No, no, porque yo de gente que es nociva, necia y mala, me resbalan ciertos comentarios. A mí no, pero yo sé que a vos te duele…. Sé que no es cierto, por favor, lo que pasa es que hay gente que para que la escuchen tiene que inventar. Hay gente que puede cortar la cabeza de sus propios padres para tener un punto de rating, pero bueno”.

“Allá ellos. Abuelita, te mando un besito muy grande, te quiero mucho. Y bueno, pronto, pronto, pronto, ya va a estar acá de vuelta. Y no me van a tener más, me van a extrañar”, cerró filosa.

Al parecer, Juana Viale le habría respondido a Marina Calabró quien en “Confrontados” opinó sobre el lugar que actualmente ocupa la artista.

“Lo fuerte no es que ella quiera tener un programa o ser la sucesora de Mirtha, lo fuerte es que está esperando que su abuela le ceda su lugar, o sea que en un punto, el sueño del programa propio depende del retiro de la abuela. Eso me parece fuerte”, lanzó la periodista.