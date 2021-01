Fernando Carlos es el nuevo confirmado MasterChef Celebrity 2

Ya con las primeras grabaciones de la segunda temporada de MasterChef Celebrity en marcha, cada vez son más los famosos y figuras del medio que van dando el sí a su participación. En este caso, fue Marcelo Polino quien dio la noticia de una nueva integración, inesperada para muchos.

“Es hombre, de mediana edad, está en la tele todos los días, trabaja hace mucho en la tele”, dijo el panelista generando intriga en el piso de Flor de Equipo. Florencia Peña insistió y entonces polino dio algunos nuevos detalles: “Es una persona que está delante de cámara, es de nuestro canal. Rubro conductor”. Flor trataba de atinarle e incluso le consultó a Germán Paoloski, también conductor, para ver si sabía algo. “Es un gran periodista. Es del rubro deportivo”, continuó diciendo Polino.

“Quien se suma a las cocinas más famosas del país es... el señor Fernando Carlos”, dijo finalmente sobre el nuevo participante para la temporada que se avecina en marzo. “Fue elegido por el Sr. MasterChef y es un lujo”, aclaró dando nuevos detalles.

Fue entonces cuando el periodista deportivo alzó la voz y agregó: “Querían a Víctor Hugo (Morales) pero no podía y por eso me llamaron a mí”. Pero dejando la humildad de lado, el conductor reveló que anteriormente había estado en un reality y que lo había ganado.

El programa al que Carlos se refiere es Divina Comedia, la versión argentina de Come dine with me, producida por Turner Latin America. Este reality tiene más de cuarenta versiones en el mundo y Fernando lo ganó a la quinta semana.

Entre otros famosos ya confirmados están: Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa (ambas aisladas por contacto estrecho con caso de Covid-19), Flavia Palmiero, Juanse, Sol Pérez (contagiada de coronavirus), Andrea Rincón, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Cae y Candela Vetrano.