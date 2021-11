Fernando Burlando, contundente, sobre las denuncias de Mavys Álvarez: “Esto termina en la nada”

Fenando Burlando dialogó en LAM, de El Trece y lanzó una contundente opinión sobre las denuncias de Mavys Álvarez en la Justicia argentina contra el entorno de Diego Maradona. “Antes o después, termina en la nada”, expresó el abogado.

“¿Por qué la Justicia le da lugar a esta denuncia y avanza?”, preguntó Ángel de Brito y el famoso letrado respondió: “Al principio hablaron de trata y de corrupción de menores, solamente ese título admite que la justicia ponga su mecanismo en funcionamiento”, según Ciudad Magazine.

Fernando Burlando (Foto: web)

“Por más de que haya pasado hace 21 años atrás. Seguramente ahora la justicia va a chequear, constatar y va a tener que tomar una decisión al respecto. Esto termina en la nada, antes o después, termina en la nada”, sentenció Burlando respecto a Álvarez.

Mavys Álvarez y su mensaje a los hijos de Diego Maradona

Mavys Álvarez dedicó un contundente mensaje a los hijos de Diego Armando Maradona tras dar un fuerte testimonio en la justicia argentina en contra del Diez y la de su entorno.

“Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví”, dijo la cubana a Infobae.