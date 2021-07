Fernando Burlando confesó que combinó vacunas para no contagiarse de Covid-19: “Le tengo mucho miedo”

Este jueves Fernando Burlando visitó “LAM” (El Trece) luego de varios meses sin ir al estudio y enfrentado a varias de las panelistas por distintos temas.

El abogado más famoso de la televisión argentina tocó varios temas importantes y relacionados con causas conocidas pero se mostró cuidadoso y hasta temeroso en un tema tan actual como el Covid 19.

En medio de la charla con Ángel de Brito el invitado reconoció que llegó hasta combinar vacunas para tener más inmunidad contra el virus, tema polémico que por estos días se debate en nuestra país.

El contagio de Guillermo Francella fue el puntapié para que la pareja de Barby Franco detallara las vacunas que recibió en lo que va del año: “El Covid sigue sorprendiendo. Más allá de la vacunación. Yo me cuidé mucho y me vacuné también mucho. Me vacuné en Estados Unidos y me vacuné acá”, comenzó diciendo el abogado.

Luego agregó: “Allá me di la Johnson & Johnson y acá en el país, la Sputnik V”. Sorprendido por el comentario el conductor preguntó: “¿El médico te recomendó la combinación? Es algo de lo que está hablándose en el mundo...”.

“Y... yo soy el doctor Burlando. Me confundí. Me sacudí con todo”, dijo con humor y luego sumó: “A ver, sí, obviamente tengo charlas con quien está encargado de los temas de covid en el Hospital de Clínicas. Y un poco avalado por esta idea de saber que no me hacía mal, cuando me convocaron fui y puse el brazo”.

Luego Burlando contó qué fue lo que lo motivó a combinar marcas de vacunas: “Dicen que podés acumular anticuerpos. Y a mí me daba mucho miedo y mucha incertidumbre. Entre una vacuna y la otra esperé para dármela cuatro meses”. Luego el letrado comentó que la primera dosis la recibió en Estados Unidos adonde viajó exclusivamente para ser inoculado.

“Hablaban en principio, respecto de la Johnson, que tal vez tenían un tiempo de duración de ocho meses. Pero ayer recibí información que todavía a los ocho meses persiste en el cuerpo...Es probable que la vacuna habrá que dársela una vez al año o a lo sumo cada dos años”.

Más allá de las vacunas, Fernando dijo que sigue al pie de la letra todos los protocolos sanitarios y de prevención: “Al Covid le tengo mucho miedo”, finalizó.