Fernando Bravo contó que hizo un programa de radio en calzoncillos y recordó la insólita anécdota

Fernando Bravo fue como invitado a Los Mammones y recordó los momentos más importantes y divertidos de sus años en radio y televisión. El periodista se sentó en el living de Jey Mammón y en una charla distendida con el conductor contó unas de las anécdotas más insólitas de su carrera.

“¿Es verdad que un día hiciste tu programa de radio en calzones?”, le preguntó Jey al locutor apenas se sentó en el living y lejos de negarlo, Bravo le reveló que sí.

“Es la intimidad de los programas de radios. Es una anécdota muy curiosa que me pasó estando en Radio Rivadavia. En el año ‘79 trabajaba en Canal 7 y hacía 60 Minutos entonces andaba de traje todo el día porque hacía notas en la mañana, iba a la radio y después volvía al canal”, comenzó el locutor su relato.

Fernando Bravo le confesó a Jey Mammón que hizo su programa de radio en calzoncillos. Captura del vivo.

“En la radio me pasó que me agaché y se me rajó todo el pantalón”, contó Bravo y desató la risa de todos en el estudio. Y explicó que su compañera le recomendó que se saque el pantalón para coserlo y él lo hizo: “Me saqué el pantalón, se fueron todos del estudio y yo me quedé atrincherado atrás de un escritorio”.

Pero la situación se puso aún más incómoda, ya que ese día recibieron visitas en la radio. “Habían ido unas maestras a visitar la radio y de pronto abren la puerta y un ejecutivo de la radio dice ‘bueno este es el estudio principal’ y yo atrás del escritorio en calzoncillos”, cerró.