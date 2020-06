Felicitas Pizarro llegó al “Gran Premio de la Cocina” con fiebre y Carina Zampini reaccionó con llantos y gritos

Los canales de televisión y los programas viven un momento de mucha tensión por los contagios de coronavirus que se fueron generando, más que nada. en Telefe. Ahora Felicitas Pizarro llegó a “El Gran Premio de la Cocina” para grabar y el termómetro registró que tenía temperatura alta. Ante esta situación Carina Zampini reaccionó con mucha angustia y tensión.

La jurado del concurso, que está embarazada, presentó 37,5 grados. Por esa razón no se le permitió ingresar al estudio donde se iba a grabar un nuevo programa. Felicitas fue testeada y hoy se conoció el resultado de su hisopado que fue negativo. Sin embargo, ayer en Confrontados, informaron que la conductora reaccionó mal.

“Carina Zampini no quería grabar el programa y la productora sí. Entonces se puso muy mal y empezó a los gritos: ‘Yo no quiero grabar’, y se largó a llorar. Llegó el almuerzo y después se definió que no se grababa”, explicaron los panelistas de este show.

Zampini pidió que no se grabara más hasta que se corroborara si alguien está o no enfermo. El alivio llegó hoy al descubrir que Felicitas no tiene Covid-19.