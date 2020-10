Fede Bal reflexionó sobre la vida y la salud para recibir sus 31 años

Federico Bal ha comprendido a las cachetadas lo que realmente importa. Hace un año, la situación se puso muy difícil para él, ya que a nada de la muerte de su padre, Santiago Bal, el actor se enfrentaba con la dura noticia de un cáncer intestinal muy agresivo. Aunque después de varias sesiones de radiación y quimioterapia pudo vencer la enfermedad, todo el proceso le hizo darse cuenta de las cosas que son importantes de verdad.

“En otro momento de mi vida hubiera producido una foto, me hubiese puesto un lindo buzo, y me hubiese sacado una foto poniendo trompita y haciéndome el sexy titulada: “Blessed”. Un estúpido. Hoy cumplo 31 y quiero agradecerles a ustedes, mis seguidores, mis amigos virtuales, el apoyo, la contención y la linda energía que me dieron este último tiempo”. Así comienza escribiendo en el post donde solo se ve un conjunto de globos con el número 31, edad que cumple.

“Si bien parte de mi curación y crecimiento se trata de alejarme de las redes sociales y no contaminarme de más, me sentí tan acompañado por ustedes que me dieron fuerza cuando más lo necesitaba. ¡Así que escúchenme algo! Cuídense, ocúpense de su salud, escuchen su cuerpo, vean a sus médicos si sienten algo raro”, continúa su mensaje a los seguidores y fans que en todo momento lo acompañaron por las redes y se preocuparon por su salud.

El mensaje iba dedicado a sus seguidores, sus "amigos virtuales".

Y terminando el emotivo mensaje de cumpleaños, el actor se sincero sobre el amor familiar y el importante peso de las palabras a los seres queridos: “También abracen a sus viejos, a sus abuelos (cuando pase la pandemia, claro). Deciles cuanto amas a tus amigos, se sincero con tus palabras y sobretodo se sincero con vos. Intenta q cada día sea único, y nunca dejes de luchar por tus deseos, sean cual sean. Yo quería estar sano, curarme y volver a laburar. Lo proyecté. Y la vida me lo dio. El poder de nuestras convicciones se hacen energía. Los quiero! Los abrazo! Y les agradezco tanto amor!”.

El 16 de julio, Fede fue dado de alta del cáncer. En aquel momento también compartió una reflexión para generar conciencia: “Voy ser siempre paciente oncológico, quedan unas cosas por hacer, pero el mayor problema está solucionado. Les pido que no se olviden de donar sangre, sean donantes de órganos, y no abandonen sus tratamientos, repito: un estudio a tiempo te salva la vida, doy fe”.