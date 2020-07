Fede Bal compartió una tierna foto con su mamá en Instagram y le dejó un mensaje al presidente

Hace algunos días, Fede Bal recibió la mejor noticia que podía esperar: la recuperación del cáncer de intestino, que se le había diagnosticado en febrero de este año. Miles de fans y personalidades del mundo del espectáculo se volcaron a las redes para mandarle un mensaje de alegría al hijo de Carmen Barbieri.

Luego de esta hermosa novedad, el actor compartió una nueva imagen con su mamá en las redes sociales que no es mucho menos conmovedora que el video que mostró de cuando le anunció que se había curado.

En la tierna foto, Fede comentó: ”Perdón presi, pero en estos momentos esta es la distancia social que manejamos con la vieja”.

Días atrás, también utilizó las redes para mostrar su felicidad por recuperarse de la enfermedad que padecía: “Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURÉ. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor”.