Fátima Flórez, tras pasar por el Cantando 2020, ahora se postuló para entrar a “MasterChef Celebrity”

Luego del éxito esperado del programa “MasterChef Celebrity”, Telefé ya está convocando algunos famosos para lo que será su edición 2021 de este formato internacional que enloquece a la audiencia cada noche de la semana.

Atentos a los reemplazos que suelen darse por algunas bajas por enfermedad, Fátima Florez se mostró muy interesada en formar parte del ciclo conducido por Santiago del Moro.

Fátima Flórez en redes

MasterChef Celebrity: ¿próxima parada?

Luego de participar en el “Cantando por un Sueño” (El Trece), la rubia no descartó la idea de ser convocada al reality de cocina al sostener: “Me considero una mujer muy flexible y dúctil. Puedo adaptarme a diferentes formatos y programas: Cantando, Bailando, Imitando, cocinando, haciendo vueltas carnero. Me encanta, me divierte y me parece que hay que estar abierta a todo”, comentó la actriz.

Acerca de su interés en el programa estrella del canal de las pelotas Florez dijo: “No miro la cocina de cerca. Yo cocino muy bien…Iba a la primaria y yo ya sabía cocinar. Aprendí a cocinar desde muy chica y me gustaba. Hacía cosas dulces. Después le perdí la mano un poco por el tema del teatro, que una tiene los horarios cambiados, pero cuando me pongo a tiro cocino muy bien”, dijo relajada en el programa radial “Por si las moscas”.

Y finalizó diciendo: “Me salen muy bien las tartas de verdura, las pastas, la pizza, el pollo al horno con papas, la carne al horno con papas. Me sale muy bien la polenta, el arroz y los tallarines”, detalló Fátima Flórez quien espera ansiosa la convocatoria.