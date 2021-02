Fátima Florez publicó una foto y sus seguidores se preocuparon por su delgadez

Con una obra en Carlos Paz, Fátima Florez brilla cada noche sobre el escenario con una puesta llamada “Fátima es camaleónica” en donde realiza más de diez cuadros homenajeando a figuras nacionales e internacionales.

A través de su cuenta de Instagram y en un día de descanso, la artista fue hasta el río y no quiso dejar de compartir ese contacto con la naturaleza con sus seguidores.

A través de un posteo de dos fotos en donde se ve a la rubia vestida de sport, con gorra y anteojos Fátima escribió: “Primer día de descanso en la temporada. Hermosa tarde disfrutando de la naturaleza. Ustedes qué hicieron? Los leo...”.

Inmediatamente los fanáticos se alarmaron al ver el cuerpo de la imitadora que lucía extremadamente delgado y hasta se podían ver las costillas.

“Te aseguro que nadie miró el paisaje, solo tu extrema delgadez”, comentó un seguidor. “Muchísimo talento pero yo veo anorexia en ese cuerpo. Demasiado flaca, no se ve linda”, acotó otro. “Fátima, te re banco como gran artista y mujer que sos pero tu extrema delgadez, no sé, espero que conserves tu salud siempre. Saludos”, “Fátima no comés?”. “Que se vean tus costillas no es salud. Cuidate Fátima y comé bien, descansá, parecés desnutrida”. Algunos fueron más directos y expresaron: “Qué mensaje feo das. Imagino que no te das cuenta pero no está bueno”, entre otros.

En un momento en donde muchas figuras están intentando resaltar la belleza natural como el caso de Oriana Sabatini , estas fotos llamaron la atención de los usuarios de las redes.