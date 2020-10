Facundo Ambrosioni no descarta una posible reconciliación con Morena Rial

"Nunca hay que decir nunca” comenzó diciendo Facundo Ambrosioni en una entrevista de Mitre Live y agregó que a pesar de que pasó un tiempo, su separación de Morena Rial aun le duele por lo que se le hace muy difícil hablar sobre ese tema.

El comienzo de la cuarentena precipitó la separación y la pareja terminó en malos términos y con rumores de infidelidad por parte de Ambrosioni.

Instalado nuevamente en Córdoba en la casa de sus padres, el ex de More Rial comentó que aún tiene esperanzas de volver a estar bien con la joven influencer.

El futbolista comentó que extraña mucho a su hijo Francesco Benicio y si bien mantiene contactos diarios por videollamada no es lo mismo que estar cerca de él siempre: “Mi vínculo con Morena está bien. A veces cuesta como toda pareja separada. (…) Nos llevamos súper bien. Tenemos días como todos, pero nos llevamos muy bien. Está bueno que me defina como un padre presente aunque hemos pasado algunos encontronazos. Nos vamos a tener que ver el resto de nuestra vida”, explicó el joven en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Como ella se confundió, yo me confundí. De algunas cosas me arrepiento y otras no. Me arrepiento de haber priorizado algunas cosas por sobre otras”, dijo y luego agregó: “Ahora ella está bien con su vida y yo con la mía. Nunca hay que decir nunca (…) pero por ahí se hace complicado hablar de una reconciliación. Es la madre de mi hijo, y tengo uno solo. No sé qué decirte sobre si fue la mujer de mi vida porque tengo un largo camino por recorrer…Si el día de mañana aparece un amor, bienvenido sea. Si mi próxima novia es famosa, ya voy a saber cómo manejarme y esas cosas”, concluyó.