Fabián Mazzei se mostró indignado con el Gobierno: “Te da bronca lo que pasa”

Fabián Mazzei no suele opinar sobre política, pero a raíz del escándalo que se desató luego de que salieran a la luz las imágenes del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en pleno confinamiento estricto, disparó con munición pesada contra el gobierno de Alberto Fernández.

“Es lógico que la gente se enoje porque lo peor es que una persona muera sola ya de por sí, esto de no poder tener a esa persona y acompañarla”, dijo sobre la indignación que manifestó gran parte de la sociedad en diálogo con Mitre Live.

Y agregó: “El tema es como el Gobierno ayuda a la gente que no puede hacer nada. Argentina es un país que no puede cerrar ni tres días. Te da bronca lo que pasa. No es necesario irme con el Presidente más allá que tenga que pedir disculpas”.

Fabián Mazzei contó cómo ha atravesado la pandemia

El último año no fue fácil para el actor, ya que su madre estuvo muy enferma y falleció a fines de abril. “A mí, me agarró la pandemia cuando mi mamá estaba mal. No la podía internar porque si la internaba, la tenía que dejar sola. En pleno marzo, ella ya empezó a empeorar. Los médicos me dijeron que si la internaba, no la iba a ver más. Entonces, me quedé en casa con mamá, le puse una señora que la atendiera, porque yo no podía ir porque me había operado de la boca”, contó.

Asimismo, destacó que solo tres personas pudieron despedir a su mamá, por protocolo. “Fueron muchos golpes duros que esta pandemia nos enseñó y que nos tuvimos que adaptar a vivir. Nosotros cumplimos las reglas del juego que se le planteó a la sociedad”, señaló.

Y concluyó, con indignación: “Entiendo a la gente que se enoja cuando escucha algo y no se cumplen algunas leyes o códigos y ponele, fallece un político y hay 70 personas en el velatorio. Por eso está tan enojada la sociedad y con tanta bronca. Estamos grandes para que nos caguen a pedos porque hacemos caso a las cosas que dicen los que son conscientes, hacen caso con todo”.