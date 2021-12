Evelyn von Brocke rompió el silencio mediático tras su salida de Intrusos

Después de su sorpresiva salida de “Intrusos”, Evelyn Von Brocke habló por primera vez en los medios de su renuncia y las versiones de destrato por parte de los conductores del ciclo de América, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Invitada a “La Noche de Mirtha Legrand”, la periodista explicó: “Renuncié porque me replanteé muchas cosas. En un momento dije: ‘cómo puede ser que no vea a mi papá hace tres años. él vive en Alemania’, y ‘quiero ver a mi hija’. Necesito poder viajar lo antes posible, están cerrando las fronteras”.

“También sabemos cómo es la tele, que tenés que estar. Por primera vez separé la razón del corazón y dejé que el corazón gane. Yo quiero ver a mi hija y a mi papá, estoy esperando que la aerolínea me confirme todo. Quiero abrazar a mi papá, es así de simple”, agregó.

“¿No tiene nada que ver entonces con problemas internos del trabajo, de compañeros ni nada de eso?”, indagó Juana Viale. “No, obviamente que es un combo de situaciones y de una balanza, pero tiene que ver con otra forma de vida. Me encanta esta Evelyn de poder estar con mi familia y con mis afectos”, afirmó la panelista, desentendiéndose no solo de los rumores sino de las palabras de su amiga Pilar Smith.

Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand insistió y remarcó que es raro que se fuera del programa sin despedirse de sus compañeros. Eludiendo el tema, von Brocke señaló: “Tuve muchos jefes, la verdad es que me quedan dos conductores para trabajar. Estuve con todos los mejores. Si no me hubiera ido de los trabajos anteriores, no hubiera podido estar con todos los demás. Arranqué con Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Beto Casella, Horacio Cabak; trabajé con Fabián Doman, el padre de mis hijos, con Viviana Canosa y Vero Lozano. Me quedaron Jorge Lanata y Jorge Rial”.

“Pero irse de un lugar sin despedirse es raro”, sostuvo Juana Viale una vez más. “Lo interpreté como que voy a estar de vuelta pronto en algún otro programa. Y están las redes donde podés hablar con la gente que te quiere y te sigue”, indicó la periodista, que no dio nombres ni habló explícitamente de sus problemas con el equipo de Intrusos. “Sos políticamente correcta para decir las cosas”, respondió la conductora. “Soy educada y respetuosa”, concluyó Evelyn.