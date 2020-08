Evelyn Von Brocke opinó de la reciente separación de su ex, Fabián Doman

La lista de parejas separadas en medio de la cuarentena se engrosó ayer con la ruptura de Fabián Doman y María Laura de Lillo, quienes decidieron poner un punto final a su relación después de tres años de amor. A horas de que la noticia se hiciera pública, Evelyn Von Brocke, ex esposa del periodista, dio su opinión de la situación.

Pese al silencio de los protagonistas, se supo que la separación se dio hace aproximadamente un mes -en coincidencia con el tiempo que lleva mostrándose sin su alianza en Intratables- y fue en buenos términos, según dio a conocer Teleshow.

La que sí habló del tema fue la panelista de “Cortá por Lozano”, quien se separó de Doman en 2013 en medio de un escándalo, pero con quien mantiene ahora una gran relación.

“Fabián me llamó hace tres semanas, tenemos una buena amistad. Somos amigos hoy. Nos consultamos las cosas de los chicos y en esa conversación me pidió un consejo con respecto a algo y le dije que no lo escuchaba bien. ‘Me parece que estás en alguna situación’, le dije y me contestó que me quede tranquila, que estaba bien...”, dijo en el programa de Telefé.

En su charla con Verónica Lozano, la panelista contó que “era porque él quería hacer un cambio de domicilio, me pidió un consejo y se lo di. A raíz de eso me dijo: ‘¿Pero por qué me estás diciendo esto?’. Le respondí que soy intuitiva. ‘Me doy cuenta, te escucho la voz y no te oigo bien’. Pero bueno, él está casado con su profesión, con su trabajo”.

Mientras ella hablaba del padre de sus dos hijos, en paso casi de comedia, por detrás asomó Juan Viaggio, su actual marido. Entre risas, Evelyn lanzó: “Menos mal que era él y no Doman...”.

Para la periodista, “es muy positivo cuando las relaciones pasadas pueden congeniar en el presente” y sostuvo que la buena relación con su ex es principalmente por sus hijos. “Juan también tiene a la mamá de sus hijos. Hoy se trata de ser una familia ensamblada. Hay que tener paciencia y empatía con el otro”, manifestó.

Von Brocke auguró que Doman y de Lillo podrían reconciliarse en el futuro -como ya pasó con varias parejas separadas en cuarentena-: “Se llevan muy bien María Laura y Fabián. Creo que tal vez pueden llegar a volver. Por ahí es un impasse...”. Y finalmente, le dejó un consejo al papá de sus hijos: “Creo que Fabián tiene que negociar con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos”.