Evangelina Anderson en biquini y con un fuerte posteo: “cuánto me gusta sentirlo”

En el verano europeo, Evangelina Anderson no deja de deleitar a sus seguidores con fotos y videos posando bajo los rayos del sol en su casa en Alemania. Tiene a todos acostumbrados a mostrar su escultural cuerpo, divertidos momentos junto a su familia y espléndidos looks que usa para recorrer las calles de Münich.

En su última publicación, Eva optó por lucir una bikini amarilla, acompañada de unos grandes anteojos y una vincha a tono. Al lado de la selfie, escribió: “Parece que el sol de estos lados no me quiere abandonar, seguro que sabe cuánto me gusta sentirlo”, según Radio Mitre.

Como era de esperar, generó repercusión entre los usuarios que la siguen, quienes no dejaron de elogiar su belleza en los comentarios. “¡No hay palabras para esta mujer!”, ""Espléndida" ,"La más hermosa", fueron algunos de los mensajes de los usuarios de la red.

Mediante sus historias de Instagram, Eva comparte con sus seguidores divertidos momentos junto a sus tres hijos.