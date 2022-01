Evan Rachel Wood dio escabrosos detalles de su relación con Marilyn Manson: “Fui, básicamente, violada en cámara”

En el reciente documental que se estrenó este fin de semana en el Festival de cine de Sundance, la actriz Evan Rachel Wood aprovechó para expresar detalles de los abusos sufridos por Marilyn Manson.

La actriz hace alrededor de un año había revelado que Manson fue quien abusó de ella, aunque hasta el momento no había ahondado en detalles respecto a ello. Fue en el documental Phoenix Rising, donde la figura del cine habló de su relación con el músico, con quien mantuvo una relación cuando ella tenía 19 años y él, 38.

En el documental, Wood revela que fue durante allá por 2007, en el rodaje del videoclip de “Herat-Shaped Galsses” cuando sufrió el primer ataque de su abusador.

“No pasó nada de lo que pensaba que iba a suceder”, comenzó narrando Wood. “Hicimos cosas que no eran las que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca había aceptado eso. Soy una actriz profesional, llevo toda la vida haciendo esto; nunca en mi vida había estado en un set de grabación tan poco profesional”, expresó.

“Fue un caos total. No me sentía segura. Nadie me cuidaba. Grabar el video fue una experiencia realmente traumática. No sabía cómo abogar por mí misma, ni cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, para ser un soldado”, agregó.

La actriz reveló que una vez que terminó la grabación se sintió “asqueada y como si hubiese hecho algo vergonzoso, y pude ver que el equipo estaba muy incómodo, nadie sabía qué hacer”, recordó Evan.

“Fui coaccionada a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos”, afirmó la actriz. “Ese fue el primer crimen que se cometió contra mí. Fui, básicamente, violada en cámara”, sentenció.

La actriz de Westworld explicó que tenía miedo de hablar sobre el tema en su momento ya que la violencia era algo que “escalaba cada vez más durante la relación”.

Durante una ronda de preguntas y respuestas realizada después de la proyección, Wood admitió por qué cuenta su historia ahora: “Es hora de que diga la verdad”, dijo.

“Es hora de que cuente por fin mi versión. Ya no puedo permitir que sean otros los que relaten mi historia, total la gente va a creer lo que tenga ganas de creer. No es mi trabajo convencer a las personas, sé que no estoy mintiendo. Mi trabajo es decir la verdad y eso es lo que he hecho, es todo lo que puedo hacer”, explicó.

El documental, que está dirigido por Amy Berg (nominada al Oscar por Deliver Us from Evil), se estrenará por HBO en marzo.