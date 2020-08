¿Estuvo con Diego? Karina habló del supuesto romance con Maradona y de su relación con Gianinna

Karina, reconocida cantante de cumbia y jurado del Cantando 2020, estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana. Fiel a su estilo, Ángel de Brito no se resistió y le preguntó a “La Princesita” sobre sobre el enfrentamiento que mantiene con Gianinna Maradona, exnovia de quien era su expareja, Kun Agüero y de un supuesto romance con Diego.

Al iniciar su relato, la cantante recordó que conoció a la familia Maradona cuando estaban organizándole un cumpleaños a Diego. “No pasó nada con Diego. No me tiró los perros, ‘remil’ correcto. Me llamó Claudia. Yo no manejaba los shows, pero como eran ellos… Y terminé hablando con la hija de Claudia”, lanzó, sorprendiendo a las “angelitas”.

Y agregó, filosa: “No la nombro por respeto porque después piensa que uno se cuelga, y la verdad es que me da lo mismo”.

“Yo creo que siempre fui muy respetuosa de los dolores de los demás, o de los que estén pasando. Jamás me vieron subiendo una foto para provocar ni diciendo nada extraño. Es más, quedé como agrandada y creída por tener un perfil bajo. Yo no hablaba porque no quería líos con nadie”, aseveró, sobre los enfrentamientos públicos que tuvo con la hija del Diez y su ex.

“Son personas que están muy expuestas y tuve respeto, tanto para con quien estaba conmigo en ese momento, como para ellos”, aseguró, pero cuando le consultaron si ese respeto era mutuo, puso dudas. “Ni sé, pero me da lo mismo. Uno se queda con tranquilidad”, concluyó Karina La Princesita sobre las polémicas que tuvo con Gianinna Maradona.