¿Estrategia de marketing? A pesar de los rumores, Danna Paola está saliendo con alguien y no es Yatra

Hace algunas semanas que se venía rumoreando que la actriz y cantante Danna Paola había sido la causa de la separación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, y muchos sostenían que estaban juntos y en poco tiempo se iba a confirmar su noviazgo.

A pesar de que ninguno de los dos confirmó la supuesta relación, fueron sus seguidores quienes alimentaron la ilusión de que algo pasaba entre ellos. Ese rumor creció tras la presentación de la colaboración de ambos en el tema “No bailes sola”.

Es por eso que, ahora los seguidores de la mexicana han quedado sorprendidos tras la declaración que realizó este martes. Danna afirmó que está saliendo con alguien, aunque, para sorpresa de muchos, no se trata de Yatra.

En una entrevista con el medio Grupo Fórmula, Paola expresó: “Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás de que puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal”.

La ex protagonista de la popular serie de Netflix, contó además que es reservada con su vida privada, pero, para acallar los rumores que la vinculan con el cantante, reveló que está saliendo con una persona: “Soy súper reservada con mis relaciones personales, creo es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”.

“Hay una relación de trabajo y de respeto con él. Creo que no está padre que si estás saliendo con alguien estén estos dichos por fuera. Ya lo hemos tratado de explicar 20 mil veces”, completó.

Si bien los fanáticos de ambos se habían ilusionado con que los cantantes formen una pareja, parece que nada de esto es real y van a tener que conformarse viéndolos juntos solo en el video de la canción que compusieron juntos.