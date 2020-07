“Estoy re caliente”: Mica Viciconte furiosa porque tiene que aislarse preventivamente por el coronavirus

El positivo al test de coronavirus de Andy Kusnetzoff el pasado martes, volvió a encender las luces de alarma en la televisión argentina y provocó el aislamiento preventivo de varias figuras del espectáculo que podrían estar incluídas en la cadena de contagios del conductor. Entre ellas se encuentra Mica Viciconte, quien se mostró furiosa por tener que guardar 14 días de aislamiento total, pese a no haber tenido contacto con el conductor.

Si bien la novia de Fabián “Poroto” Cubero no estuvo en “PH: Podemos Hablar”, visitó los estudios de la productora donde se graba el programa y “Bienvenidos a bordo”, donde ella fue hace algunos días. Si bien ella está “muy bien de salud” y no presenta ningún síntoma, desde El Nueve decidieron que no se presente a “El Show del problema”, el ciclo en el que trabaja como panelista.

Fue Nicolás Magaldi quien el día miércoles anunció a los espectadores la medida que tomaron desde la emisora, para evitar cualquier especulación acerca de la ausencia de la ex “Combate”.

La misma decisión acaparó a José María Muscari, otro de los panelista, quien al llegar al canal debió volverse a su casa, ya que también estuvo como invitado en otro ciclo y deberá guardar aislamiento.

“Ahora estoy un poquito más tranquila. Pero estaba re caliente”, arrancó Viciconte, quien salió al aire desde su casa. “Quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... Lamentablemente no me queda otra que estar acá”, se quejó.

Mientras que las grabaciones de “PH” se suspendieron hasta que Andy se recupere, el programa de Guido Kaczka seguirá al aire “con todos los protocolos de seguridad” y con invitados, ya que se graba en otro estudio diferente dentro de KZO.