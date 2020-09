“¡Estoy caliente!”, la furia de Adabel Guerrero tras quedar afuera del “Cantando”

El martes por la noche, Esmeralda Mitre dejó afuera del “Cantando 2020″ a Adabel Guerrero y a Mariana Brey, la gente quiso que así fuera. Y lejos de disimular su bronca, la bailarina se fue indignada del estudio de El Trece.

En un móvil para “Los ángeles de la mañana”, Adabel primero se negó a hablar pero luego, le dijo a Maite Peñoñori: “No tengo ganas de hacer la nota, chicos, posta. Les mando un beso gigante y será hasta el próximo año que me voy. No quiero quedar mal con vos como queme voy, no soy esa persona. Pero no me siento bien, perdón”.

Y terminó frenando su andar y las cámaras captaron su indignación: “Estoy triste y me parece bastante injusto haber estado en el duelo directamente. No estábamos para que no nos salven. Independientemente de a quién hayan salvado, que me parece bárbaro”.

“Es el show pero me voy enojada y triste, obvio. Ya se me va a pasar. Es parte del show pero sí estoy enojada, estoy caliente”, cerró la bailarina que se fue a casa a disfrutar de su familia.