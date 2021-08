Estos son los signos del zodíaco que vivirán un apasionado fin de semana

Luego de pasar el primer semestre del año y en la complicada época de pandemia por el Covid 19, los nativos de los signos del zodíaco, en general, debieron realizar “un viaje interior” para conocerse en situaciones extremas y sacar lo mejor de sí.

Con un panorama más esperanzador, el cosmos favorecerá en estos días a tres signos que deben estar alertas por la aparición de una persona que, poderosamente, llamará su atención e incendiará su corazón.

Tauro

El año comenzó con algunos problemas de orden económico y sentimental, lo que generó preocupación y ansiedad durante varias semanas, pero eso ahora terminó. De a poco las cosas comienzan a cambiar, como tu estado de ánimo y tu apertura a entablar nuevas relaciones. A lo largo del fin de semana lograrás conectarte una manera inesperada con alguien que aparece sin aviso. Momento de dejarse llevar y disfrutar del presente sin proyectar hacia el futuro.

Acuario

Luego de varios meses de espera y de algunas personas negativas en nuestra vida, el momento del amor ha llegado. Lo interesante de este especial tiempo de los acuarianos es que deben recibir el regalo del cosmos sin exigir demasiado a cambios. La nueva conquista puede ser momentánea o no, pero eso no depende de nosotros, sino del devenir del mundo. El consejo para disfrutar de los excelentes días que se vienen, es vivirlos a pleno y no buscar explicaciones, ni poner excusas. Después de la angustia se vienen momentos para disfrutar.

Géminis

Su crees que tu vida se desarrolla en un mundo hostil sin personas que te comprendan, se viene un fin de semana inolvidable. Debes prestar atención a aquellas personas que te rodean pero que no son muy significativas en tu vida. Alguien especial te observa desde hace tiempo y es hora de descubrir quién es. A veces los pequeños gestos dicen muchas cosas. La baja autoestima en el comienzo del año hizo perder energía que es momento de recuperar. Con un gran futuro profesional, el amor se acerca de a poco para invitar a la pasión a ser parte de nuestros días. No desaproveches el momento y a estar atento a las señales.