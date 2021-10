Ester Expósito se la jugó al posar con un vestido súper transparente y lencería blanca

La actriz española Ester Expósito no para de ganar popularidad no solo en su país, sino en todos los países de habla hispana. La artista es un imán para las redes sociales y sus perfiles cuentan con millones de seguidores que no se pierden un solo detalle de la vida diaria de la bella rubia.

Fiel a su estilo, la modelo sube permanentemente postales en las que promociona productos o se muestra en los lugares más exclusivos del mundo. Sin embargo, en todas las producciones la ibérica posa sensual y cautiva con su belleza para arrancar miles y miles de elogios y todo tipo de reacciones.

Eso fue exactamente lo que pasó en sus últimos posteos: Ester lució un cautivante look conformado por un vestido blanco repleto de transparencia que dejó al descubierto la lencería blanca que dejó sin aliento a sus fans.

Además, el conjunto se completó con unas impecables botas blancas y unas impactantes botas blancas sumamente largas que se robaron todas las miradas. Semejante producción se montó en una suerte de mansión antigua rodeada de lujos que no eclipsó la candidez de la española.

Como era de esperarse, los admiradores de la actriz acompañaron con sus sentimientos cada una de las postales que la influencers subió a su Instagram: las tres fotos del post superaron los 5 millones de likes y comentarios que solo destacaron la belleza de la mujer.