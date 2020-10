Ester Expósito respondió los rumores que afirman que tiene cirugías

Ella es de las españolas más seguidas y hoy considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Saltó a la fama como “Carla” en Elite, pero ya tiene varios proyectos en marcha y es invitada a las galas y alfombras rojas más importantes. Ester Expósito se acostumbró en poco tiempo a lidiar con la fama. Por los medios y las redes, es perseguida por paparazzis y fans que mueren por conseguir una foto inédita. A pesar de poseer un rostro y cuerpo que parece esculpido por los dioses con solo 20 años, ni ella puede librarse de las constantes críticas y rumores.

La actriz tuvo que salir a desmentir noticias que habían salido en los medios sobre posibles retoques estéticos, como rinoplastia, bichectomía y tratamientos con ácido hialurónico. Entre ellos, un sitio de Instagram llamado “Belleza creada”, que cuenta con más de 400 mil seguidores y se encarga de relatar las distintas cirugías que los famosos se hacen, publicó imágenes de un “antes y después”.

La página asegura que la actriz tiene como mínimo un retoque de nariz.

A pesar de sentirse indignada, la española se tomó el tiempo para escirbir un texto en sus Stories, demintiendo los rumores. Acompañado de un emoji de aburrimiento, la actriz y modelo puso: “Antes de hacer AFIRMACIONES hay que comprobar la información, de esta forma estáis engañando a la gente”.

Sintió impotencia además por la falsa imagen que este tipo de noticias generan en jóvenes que la siguen: “Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras (…) Sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo”. Después de esto, Ester no volvió a hablar del tema que dio por terminado.

El mensaje no solo era su defensa, sino una preocupación por la imagen que los medios generan en la joven audiencia.

Sin embargo, la página anteriormente mencionada, volvió a arremeter contra la actriz. “En estas fotos veo los ángulos faciales mucho más marcados, ella en sus historias niega rotundamente cualquier cirugía pero no dice nada de los rellenos dérmicos, de los que ya hemos hablado varías veces, y los cuales mejoras mucho el aspecto físico”, escribió junto a una nueva imagen donde se puede ver un notorio cambio facial.

La imagen en donde se la acusa de usar ácidos.

Muchos usuarios salieron en defensa de Ester, explicando que sobre todo el último cambio mencionado puede deberse a una baja de peso, o el bien conocido “baby face”. Suele pasar con mujeres que tienen estructura ósea marcada y que producto de una maduración y baja de peso, termina revelándose. Muchas veces se ha hablado de este cambio en actrices famosas como Margot Robbie y Angelina Jolie, a quien suelen nombrarse como las “maestras del baby face”.

En los inicios de su carrera, con "El lobo de Wall Street" (2014), la Margot Robbie tenía un rostro más bien redondo.

La estructura ósea de Margot Robbie ha ido revelándose con el tiempo. Acá está en la premiere de "Once Upon A Time in Hollywood" (2019).