Esteban Lamothe: “Creo que me puse lindo de grande”

Entrevistado por Estelita en su programa de América, Esteban Lamothe realizó un recorrido por su vida y puso especial énfasis en su primer trabajo.

El actor de “Educando a Nina” (Telefé) comenzó diciendo: “Fui mozo hasta los 30 años. Arranqué a los 13, ponele…un montón de tiempo… Fui un mozo intuitivo, porque cuando iba a una mesa me daba cuenta si querían conversar, si preferían no charlar, o si me querían pelear. Hay muchas personas que no están bien y se la agarran con el mozo, eso me pasó un montón de veces”, recordó Lamothe.

Luego de muchos años atendiendo a las personas, Esteban reconoció algo que no debió hacer: “Una vez escupí una batata y queso. Lo escupí entre medio y lo pegué. Fue con un tipo que me había maltratado durante toda la noche. Que había abusado de su autoridad, del poder del comensal. La pasé muy, muy mal”, comentó.

Luego Jey Mamonn le preguntó al entrevistado sobre su mote de galán y él respondió: “Si, me veo lindo, tengo algo. O sea, yo nunca fui lindo, pero mi primer papel protagónico fue con la China Suárez, que es una de las mujeres más lindas del país, y ahí la gente, me vieron al lado de ella, y empezaron a decir que era lindo. Me parece que me puse lindo de grande. De chico era más narigón, más flaco...”, dijo divertido.

Luego también el actor se animó a contar una fantasía: “Nunca salí con una mujer significativamente más grande que yo”, dijo y Estelita preguntó: “Pero de cuánto…¿de 70... de 80...?”. A lo que Lamothe respondió: “Si, no tendría problemas con la edad siempre y cuando me guste la mujer. Mirtha (Legrand) por ejemplo... Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”, dijo sin ningún problema.