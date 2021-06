¡Estás igual! El increíble parecido de un participante de “La Voz Argentina” con Marley

Este martes pasó otra gala de “La Voz Argentina” y sucedió algo inédito en esta temporada cuando subieron al escenario dos participantes y realizaron un brillante dúo interpretando “Procuro olvidarte”, una canción que emocionó a Soledad Pastoriutti y a Mau y Ricky, los únicos que se dieron vuelta.

Luego de esta presentación, los concursantes dialogaron con el jurado y se presentaron como “Gonzalo y Agustín Dúo”. En ese momento, el primero de los mencionados contó que cuando era chico escuchó al segundo y le encantó como cantaba y, ya de grandes, decidieron dedicarse juntos a la música.

Posterior a la presentación, Ricardo Montaner advirtió un curioso parecido que hizo reír a todos: “Hey, vino Marley”. “Me cargan, me cargan con él”, confesó el participante. “Vení Marley”, pidieron todos al unísono.

Algunos segundos después, el famoso conductor subió al escenario y cantó el mismo tema que los amigos. Luego consultó si alguien se daría vuelta por él, algo que divirtió a los presentes: “Nadie, nadie se daría vuelta. Bueno, por amistad puede ser, solo si alguien nos dice que el que va a cantar es Marley, ahí si”, bromeó Ricardo.

“No hace falta que alguien nos diga que el que está cantando es Marley”, ironizó la Sole. “Bueno, los dejo con mi hermano”, dijo el papá de Mirko, continuando la burla.

El doble de Marley audicionó en La Voz Argentina 2021. captura

Pasado este divertido momento, fue tiempo de las devoluciones: “La verdad es que me encantó. Ustedes merecen estar aquí porque cantaron bellísimo. No hay manera de que no dieramos la vuelta”, expresó Ricky, quien junto a su hermano pelearon con la artista folclórica, para que los jóvenes formen parte de sus equipos.

Finalmente, los participantes tomaron la decisión de ser coacheados por Soledad: “Tengo tantas ideas con ustedes y les aseguro que va a ser espectacular lo que vamos a hacer”, reveló la artista.