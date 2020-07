“Están haciendo todo por plata”, el video de Maradona donde defiende a su entorno y apunta contra sus hijas

La relación de Diego Maradona con Dalma y Gianinna cada vez es peor. Es que ni siquiera se comunican directamente, sino que en los últimos tiempos lo hacen a través de las redes. En el caso del DT de Gimnasia y Esgrima La Plata se está manejando con mensajes grabados en video en donde habla a la cámara para desmentir que esté “preso” o con problemas de salud.

Por ese motivo, Gianinna se lamentó en Twitter por lo que lo llevaría hacer el entorno a su padre: “Lo exponen para defenderse de algo que no dijimos con un video que si le sacás el audio no se entiende cuál es el cuadro del paciente...”. Y la reacción de Maradona llegó con otra breve secuencia que mostraron en Intrusos.

En las imágenes se ve al Diez agitado luego de entrenar y desafiante: “Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora?”. Luego, Diego apuntó contra su familia sin mencionar a nadie en particular: “Están haciendo todo por plata, y por plata no se compra el corazón de nadie”.

Con una sonrisa, continuó: “Maradonianos, los adoro, los quiero, síganme que no yo no les voy a fallar. No les fallé nunca y en esta tampoco”. Y enfático, Diego Maradona exclamó: “Aunque me quieran bastardear y me quieran decir lo que me quieran decir. Yo tengo alrededor mío a la gente que yo quiero. A la gente que realmente me hace bien. Tranquilos, un beso grande”.